В среду, 9 мая, в Рязани впервые пройдет марафон флагов городов-героев. Курсанты военных вузов пронесут 13 флагов от площади Победы до площади Ленина.
В Рязань также пригласили делегации городов-героев, они станут участниками праздничных мероприятий. Заявки уже поступили от Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы, Новороссийска и Бреста.
Во вторник, 8 мая, делегации встретятся с главой администрации. После этого они примут участие в возложении венков к Вечному огню на площади Победы и закладке аллеи городов-героев в горпарке на улице Радищева.
Марафон флагов городов-героев стартует в 10:00 9 мая. Его организует администрация Рязани при поддержке группы компаний «Зеленый сад», телефон