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18:48, 31 мая 2018 359
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В Рязанской области подорожал сахар и подешевели яйца. Мониторинг цен

В Рязанской области подорожал сахар и подешевели яйца. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожала капуста — на 8,5% (до 22,98 рублей за килограмм), лук — на 3,6% (до 23,92 рубля за килограмм) и сахар — на 2,5% (до 35,34 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Значительно в области подешевели яйца — на 4,3% (до 49,67 рублей за десяток), огурцы — на 2,2% (до 105,27 рублей за килограмм) и гречка — на 2% (до 37,73 рубля за килограмм).

Регион оказался на втором месте в округе по стоимости муки (34,41 рубль за килограмм).

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 40,23 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 56,96 рублей за литр;
  • печенье — 113,88 рублей за килограмм;
  • карамель — 192,5 рублей за килограмм;
  • творог — 216,39 рублей за килограмм;
  • картофель — 25,26 рублей за килограмм;
  • сахар — 35,34 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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