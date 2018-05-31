В Рязанской области подорожал сахар и подешевели яйца. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожала капуста — на 8,5% (до 22,98 рублей за килограмм), лук — на 3,6% (до 23,92 рубля за килограмм) и сахар — на 2,5% (до 35,34 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Значительно в области подешевели яйца — на 4,3% (до 49,67 рублей за десяток), огурцы — на 2,2% (до 105,27 рублей за килограмм) и гречка — на 2% (до 37,73 рубля за килограмм).
Регион оказался на втором месте в округе по стоимости муки (34,41 рубль за килограмм).
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 40,23 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 56,96 рублей за литр;
- печенье — 113,88 рублей за килограмм;
- карамель — 192,5 рублей за килограмм;
- творог — 216,39 рублей за килограмм;
- картофель — 25,26 рублей за килограмм;
- сахар — 35,34 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.