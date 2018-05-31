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18:09, 31 мая 2018 593
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Город встал. Несколько крупных пробок парализовали движение по центру Рязани

Город встал. Несколько крупных пробок парализовали движение по центру Рязани

Несколько крупных пробок парализовали движение по центру Рязани.

По состоянию на 18:00 четверга, 30 мая, крупнейшая пробка растянулась от перекрестка улиц Соборной и Ленина до ТД «Барс на Московском». По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает 5 км/ч.

Парализовано движение по улице Дзержинского в сторону Первомайского проспекта. Пробка начинается от стадиона ЦСКА.

Также крупные заторы на улицах Циолковского, Каширина, Островоского, Свободы, проезде Шабулина и путепроводе в Приокском.


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