Город встал. Несколько крупных пробок парализовали движение по центру Рязани

Несколько крупных пробок парализовали движение по центру Рязани.
По состоянию на 18:00 четверга, 30 мая, крупнейшая пробка растянулась от перекрестка улиц Соборной и Ленина до ТД «Барс на Московском». По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает 5 км/ч.
Парализовано движение по улице Дзержинского в сторону Первомайского проспекта. Пробка начинается от стадиона ЦСКА.
Также крупные заторы на улицах Циолковского, Каширина, Островоского, Свободы, проезде Шабулина и путепроводе в Приокском.