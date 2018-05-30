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14:55, 30 мая 2018 426
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В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов

В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов

В Рязани уберут лишние маршрутки. Об этом в среду, 30 мая, на пресс-конференции сказал Николай Любимов.

По словам губернатора, в Рязани создают новую транспортную схему, которая позволит оптимизировать коммерческие и муниципальные маршруты.

«Станет понятно, какие маршруты стоит закрыть, а какие — перенаправить», — отметил губернатор.

Новую схему подготовят к 2019 года. Она позволит убрать лишние маршрутки.

«Мы будем проводить новые конкурсы для коммерческих маршрутов, в связи с этим к перевозчикам будут ужесточены требования в части безопасности, количестве машин», — подчеркнул Любимов.


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