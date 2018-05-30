В Рязани уберут лишние маршрутки. Об этом в среду, 30 мая, на пресс-конференции сказал Николай Любимов.
По словам губернатора, в Рязани создают новую транспортную схему, которая позволит оптимизировать коммерческие и муниципальные маршруты.
«Станет понятно, какие маршруты стоит закрыть, а какие — перенаправить», — отметил губернатор.
Новую схему подготовят к 2019 года. Она позволит убрать лишние маршрутки.
«Мы будем проводить новые конкурсы для коммерческих маршрутов, в связи с этим к перевозчикам будут ужесточены требования в части безопасности, количестве машин», — подчеркнул Любимов.