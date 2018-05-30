Рязанский приборный завод подготовил лагерь отдыха «Лучезарный» к летнему сезону

Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) провели генеральную уборку в детском спортивном комплексе «Лучезарный» перед открытием первой летней смены. Организатором выступил Молодежный центр предприятия.
В мероприятиях по благоустройству лагеря участвовали более 60 заводчан-добровольцев разных возрастов из 35 подразделений. В их числе рабочие, инженеры, руководители.
«Я принимаю участие в уборке „Лучезарного“ второй год подряд, — рассказала контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов Полина Лукашис. — Мне доставляет большое удовольствие помогать в подготовке лагеря к приему детишек. Я сама здесь отдыхала с шести лет и у меня сохранились самые теплые воспоминания. Хочется, чтобы и нынешнему поколению ребят здесь было комфортно и интересно!»
Спортивный комплекс АО «ГРПЗ» «Лучезарный» находится в Спасском районе Рязанской области. В лесном массиве на территории 7,2 гектара расположены пять корпусов, столовая, крытая веранда, помещения для работы кружков, библиотека. В лагере есть бассейн c двумя чашами и душевыми комнатами, веревочный парк, футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисные столы, хоккейная коробка, спортивная полоса препятствий. Также имеется высокоскоростной доступ в интернет и Wi-Fi. Вся территория огорожена и находится под охраной.
Спортивный комплекс принимает около двух тысяч детей ежегодно во время каникул. Дети работников завода отдыхают в «Лучезарном» на льготных условиях.
Межведомственная комиссия стационарных детских оздоровительных лагерей Рязанской области произвела приемку спортивного комплекса «Лучезарный» к оздоровительному отдыху 2018 года.