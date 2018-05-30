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12:22, 30 мая 2018 468
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Предприниматели сгоревшей «Зимней вишни» потребовали защиты своих прав

Предприниматели сгоревшей «Зимней вишни» потребовали защиты своих прав

Предприниматели сгоревшей «Зимней вишни» потребовали защиты своих прав. Они написали коллективное обращение к врио кемеровского губернатора Сергею Цивилеву, передает News.vse42.ru.

24 арендатора и собственника бутиков в торговом центре пожаловались на отсутствие денег и многомиллионные кредиты. Так, бывшая владелица ателье не может собрать своего сына на выпускной. Она лишилась оборудования и товара на 2,5 миллиона рублей и обратилась к депутату горсовета за помощью, но получила отказ.

Бизнесмены по совету юристов соберут документы, подтверждающие размер ущерба, чтобы предъявить в рамках уголовного дела гражданские иски виновникам трагедии.

Напомним, на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 60 человек.

Фото News.vse42.ru


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