Предприниматели сгоревшей «Зимней вишни» потребовали защиты своих прав. Они написали коллективное обращение к врио кемеровского губернатора Сергею Цивилеву, передает
24 арендатора и собственника бутиков в торговом центре пожаловались на отсутствие денег и многомиллионные кредиты. Так, бывшая владелица ателье не может собрать своего сына на выпускной. Она лишилась оборудования и товара на 2,5 миллиона рублей и обратилась к депутату горсовета за помощью, но получила отказ.
Бизнесмены по совету юристов соберут документы, подтверждающие размер ущерба, чтобы предъявить в рамках уголовного дела гражданские иски виновникам трагедии.
Напомним, на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта
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