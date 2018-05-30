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12:49, 30 мая 2018 810
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Минздрав планирует приучить более половины россиян к ЗОЖ

Минздрав планирует приучить более половины россиян к ЗОЖ

Минздрав планирует приучить более половины россиян к ЗОЖ. В ближайшие 5-6 лет приверженцами здорового образа жизни должны стать 60% населения, передает «РИА Новости».

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в настоящее время около 40% россиян являются приверженцами ЗОЖ.

Она отметила, что для достижения этой цели должно быть привлечено все гражданское общество. Министр отметила, что формирование системы общественного здоровья включает не только искоренение вредных привычек, таких как курение и потребление алкоголя.

«Необходимо перейти на здоровую пищу, развить у населения тягу к спорту. Необходимо разработать программу мотивирования каждого человека, приобщить его к культуре здорового образа жизни. Над всем этим мы сейчас работаем», — подчеркнула Скворцова.


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