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8:27, 30 мая 2018 540
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Как проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 30 мая 1

Как проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 30 мая

Утром в среду, 30 мая, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок». Наиболее серьезный затор — на Московском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 1,3 километра от автозаправки «Спецнефтепродукт» до школы №13 на Первомайском проспекте, скорость автомобилей не превышает 7 километров в час.

Еще одна большая пробка, появилась на улице Каширина. Она растянулась от съезда с Северной окружной дороги до Первомайского проспекта. Скорость потока также не превышает 7 километров в час.

Затор также образовался напротив ТЦ «Глобус» на Муромском шоссе и на выезде из Песочни на улице Советской армии: там машины едут со скоростью не более пяти километров в час, благо, пробка «растянулась» всего на 200 метров. С улицы Советской армии сложно выехать и на улицу Новоселов.

Придется постоять автомобилистам на улице Есенина: от «Евпатия Коловрата» до «Барса» и от больницы №4 до Театральной площади (скорость потока там не более 7 километров в час).


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