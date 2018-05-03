Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:57, 3 мая 2018 2 970
 0    0

В России утвердили список подлежащих маркировке товаров

В России утвердили список подлежащих маркировке товаров

Фото: Pixabay.com

В России утвердили список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Распоряжение опубликовали на сайте правительства.

С марта 2019 года будут маркировать табачную продукцию, с июля — обувь. С декабря маркировку получат духи и туалетная вода. трикотажные блузки, в том числе одежда ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Кроме того, производители будут маркировать фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.

Список расширили для борьбы с подделками.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
18:38, 5 мая 2018
Летом в Торговом городке будут проходить ярмарки
16:32, 4 мая 2018
«Неотакси» подарит ветеранам бесплатные поездки
12:13, 4 мая 2018
«Роскачество» рассказало, как правильно выбрать мороженое
13:57, 3 мая 2018
В России утвердили список подлежащих маркировке товаров
13:51, 3 мая 2018
Клиентам «Северной компании» объявили «ипотечные каникулы» со ставкой 3,7% годовых
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде

Рязань или Солотча. RZN.info выяснил, чем дышат рязанцы в областном центре и курортном пригороде 4

В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:21, 22 апреля 2018 84 348
Поваленные деревья и сорванные крыши. Последствия урагана в Рязани. Фото 2
12:42, 1 мая 2018 58 795
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 24 957
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 24 427
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
13:16, 22 апреля 2018 22 344
Каких сюрпризов ждать. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю апреля
Все новости
Форум