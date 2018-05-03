В России утвердили список подлежащих маркировке товаров

В России утвердили список товаров, подлежащих обязательной маркировке.
С марта 2019 года будут маркировать табачную продукцию, с июля — обувь. С декабря маркировку получат духи и туалетная вода. трикотажные блузки, в том числе одежда ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.
Кроме того, производители будут маркировать фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.
Список расширили для борьбы с подделками.