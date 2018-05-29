В Рязанской области прошли состязания охотничьих собак легавых пород памяти Селиванова

В Рыбновском районе прошли 31-е межобластные состязания охотничьих собак легавых пород по болотно-луговой и полевой дичи памяти эксперта Всероссийской категории Виктора Селиванова. Спонсором мероприятия выступили автосалоны дилеров Сhevrolet Niva и UAZ Patriot ГК «Автоимпорт».
Жеребьевка прошла 25 мая, сами соревнования состоялись 26 и 27 мая на территории Рыбновского охотничьего общества. В качестве зрителей организаторы пригласили начинающих владельцев легавых, которые может быть станут участниками состязаний в будущем.
Две экспертные комиссии оценивали 22 собаки легавых пород из Рязани, Тулы, Москвы, Калуги и Тамбова. Как рассказал один из организаторов Константин Рублев, по правилам состязаний, собака должна была в течение сорока минут найти дичь и «поднять» ее по команде ведущего минимум три раза.
По результатам соревнований «Приз памяти эксперта Всероссийской категории Виктора Селиванова» за первое место вручили рязанцу Павлу Котелевскому и его дратхаару Грэм. Эта пара также получила призы «Лучший натасчик» и «Лучшей рязанской собаке». Второе место получил тамбовчанин Алексей Видяпин и курцхаар Верта, третье место — москвич Алексей Гордиенко и курцхаар Габи (Габриелла).
В номинации «Лучшая молодая собака до двух лет» победила дратхаар Гера тамбовчанина Михаила Комбарова. В номинации «Лучший пойнтер состязаний» победителя не определили, так как из двух собак этой породы, представленных на соревнованиях, ни одна не выполнила всех требований.
Огранизаторы состязаний подчеркнули, что на протяжении последних пяти лет главный приз состязаний остается у рязанских натасчиков.