Летом в южных направлениях пустят двенадцать «детских» поездов

Летом в южных направлениях пустят 12 специальных «детских» составов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Всего поступило 59 заявок на перевозку организованных групп, в том числе из Калуги, Тулы, Орла и Рязани. Для детей выделят 154 147 мест, что на 36% больше, чем в 2017 году.
Школьники поедут как в предусмотренных графиком поездах, так и в специальных составах, которые будут курсировать между Москвой, Анапой и Адлером.
«В направлении Черноморского побережья используются вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетными комплексами и установками кондиционирования воздуха. Детей в пути сопровождают лучшие поездные бригады, которые проходят специальное обучение и отбор», — говорится в сообщении.
Напомним, РЖД третий год предоставляет скидку в размере 50% детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Ранее воспользоваться этими льготами можно было только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая, теперь они действуют весь год.
Более подробную информацию можно получить на сайте РЖД.