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9:40, 28 мая 2018 415
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Летом в южных направлениях пустят двенадцать «детских» поездов

Летом в южных направлениях пустят двенадцать «детских» поездов

Летом в южных направлениях пустят 12 специальных «детских» составов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Всего поступило 59 заявок на перевозку организованных групп, в том числе из Калуги, Тулы, Орла и Рязани. Для детей выделят 154 147 мест, что на 36% больше, чем в 2017 году.

Школьники поедут как в предусмотренных графиком поездах, так и в специальных составах, которые будут курсировать между Москвой, Анапой и Адлером.

«В направлении Черноморского побережья используются вагоны, оборудованные экологически чистыми туалетными комплексами и установками кондиционирования воздуха. Детей в пути сопровождают лучшие поездные бригады, которые проходят специальное обучение и отбор», — говорится в сообщении.

Напомним, РЖД третий год предоставляет скидку в размере 50% детям в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. Ранее воспользоваться этими льготами можно было только в учебный период — с 1 сентября по 31 мая, теперь они действуют весь год.

Более подробную информацию можно получить на сайте РЖД.


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