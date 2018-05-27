В Касимовском районе потушили лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба
Лес загорелся в районе деревни Акапово на площади в 7 тысяч квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 27 мая, в 16:05.
На место выехали семь человек и три машины ГБУ «Пожлес». В 17:30 огонь локализовали, в 19:00 — полностью ликвидировали.
«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесу. Не разжигайте костры, не бросайте непотушенные спички и окурки, не используйте открытые источники огня. Помните, что неосторожное обращение с огнем может стать причиной серьезного пожара. Берегите лес от огня!» — говорится в сообщении.