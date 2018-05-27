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21:43, 27 мая 2018 233
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В Касимовском районе потушили лесной пожар

В Касимовском районе потушили лесной пожар

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Касимовском районе потушили лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Лес загорелся в районе деревни Акапово на площади в 7 тысяч квадратных метров. Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 27 мая, в 16:05.

На место выехали семь человек и три машины ГБУ «Пожлес». В 17:30 огонь локализовали, в 19:00 — полностью ликвидировали.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесу. Не разжигайте костры, не бросайте непотушенные спички и окурки, не используйте открытые источники огня. Помните, что неосторожное обращение с огнем может стать причиной серьезного пожара. Берегите лес от огня!» — говорится в сообщении.


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