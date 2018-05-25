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11:48, 25 мая 2018 823

В жилом комплексе Канищева построят последний дом

В жилом комплексе Канищева построят последний дом

В рязанском микрорайоне Канищево построят седьмой и последний дом жилого комплекса «Юный». Об этом сообщили в пресс-службе «Северной компании».

«Благодаря комплексному проектированию свободной территории, нам удалось создать жилой комплекс с большим количеством парковочных мест, просторными дворами с детскими площадками и сквером, более чем из 700 деревьев», — отметил застройщик.

Строить первый дом ЖК «Юный» начали еще в 2012 году. «За шесть лет развития жилой комплекс превратился в современный городской район с готовой инфраструктурой. К услугам жильцов продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки и салоны красоты. В шаговой доступности детская поликлиника, больница, областной перинатальный центр. В феврале 2018-го открыли детский сад „Солнечный город“ на 220 мест», — рассказали в «Северной компании».

«Юный-7» — это 15-этажный кирпичный дом с высокоскоростными лифтами и квартирами большой площади.

Более подробную информацию можно получить в офисе «Северной компании» по адресу улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Он работает в будни до 20:00 и в субботу до 17:00. Телефон 707-000.


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