Ко дню города на площади Ленина выложат брусчатку. Об этом и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов сообщил на заседании гордумы в четверг, 24 мая.
По его словам, к началу августа
Напомним, около зданий
Старинную брусчатку на площади Ленина
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Ко дню города на площади Ленина выложат брусчатку. Об этом и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов сообщил на заседании гордумы в четверг, 24 мая.
По его словам, к началу августа
Напомним, около зданий
Старинную брусчатку на площади Ленина
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