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16:20, 24 мая 2018 437
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Ко дню города на площади Ленина выложат брусчатку

Ко дню города на площади Ленина выложат брусчатку

Ко дню города на площади Ленина выложат брусчатку. Об этом и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов сообщил на заседании гордумы в четверг, 24 мая.

По его словам, к началу августа откроют прямое движение на улицу Горького, вокруг памятника Ленина выложат брусчатку, а перед ним разместят инсталляцию — исторический план Рязани. После дня города, начнется благоустройство скверов у Торговых рядов и улиц Краснорядской и Кольцова.

Напомним, около зданий планируют установить сухой фонтан, который не имеет открытого бассейна, летние веранды, кафе KFC.

Старинную брусчатку на площади Ленина раскопали в 2017 году.


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