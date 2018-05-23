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22:10, 23 мая 2018 182
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В пермской многоэтажке прогремел взрыв

В пермской многоэтажке прогремел взрыв

В Перми прогремел взрыв в многоэтажном доме. По данным Mash, пострадало четыре человека. Хозяйка взорвавшейся квартиры находится в тяжелом состоянии.

Ударная волна разрушила стену, из-за чего на нижних этажах провисла плита — есть угроза обрушения. Жильцов эвакуировали.

Фото из соцсетей


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