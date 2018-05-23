В пермской многоэтажке прогремел взрыв

В Перми прогремел взрыв в многоэтажном доме. По данным
Ударная волна разрушила стену, из-за чего на нижних этажах провисла плита — есть угроза обрушения. Жильцов эвакуировали.
Фото из соцсетей
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В Перми прогремел взрыв в многоэтажном доме. По данным
Ударная волна разрушила стену, из-за чего на нижних этажах провисла плита — есть угроза обрушения. Жильцов эвакуировали.
Фото из соцсетей
© RZN.info
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