Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:51, 23 мая 2018 858
 0    0

Рязанским депутатам вновь предложили установить лимит на льготные проездные 1

Рязанским депутатам вновь предложили установить лимит на льготные проездные

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На комитете по бюджету и налогам гордумы вновь предложили установить лимит на проездные. Вернуться к вопросу об ограничении числа поездок для льготников на 22 мая предложила начальник финансово-казначейского управления мэрии Светлана Финогенова.

По ее словам, за три месяца из городского бюджета уже потратили 123 миллиона на компенсацию поездок льготникам.

Начальник управления транспорта Сергей Кулик отметил, что среднее число поездок с появлением льгот в маршрутках увеличилось с 53 до 100.

Напомним, осенью 2017 года число поездок по льготным проездным хотели ограничить до 40, но депутаты гордумы вопрос не поддержали.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:51, 23 мая 2018
Рязанским депутатам вновь предложили установить лимит на льготные проездные 1
14:04, 23 мая 2018
В Борках два дня подряд будут отключать свет
20:11, 22 мая 2018
В пяти домах Рязани в среду не будет холодной воды
16:45, 22 мая 2018
Неприбыльные маршруты рязанских троллейбусов отменят до конца месяца 19
16:23, 22 мая 2018
Муниципальный транспорт Рязани терпит убытки из-за льгот в маршрутках — Кулик 20
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
О мультфильмах. Как развлечь ребенка и хорошо провести с ним время

О мультфильмах. Как развлечь ребенка и хорошо провести с ним время

Найти фильм для семейного просмотра всегда можно в онлайн-кинотеатре Ivi.ru.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:55, 10 мая 2018 29 966
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
21:51, 11 мая 2018 25 019
Еще одна рязанка поборется за титул «Мисс Maxim» 1
16:03, 17 мая 2018 23 415
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
11:18, 14 мая 2018 21 434
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
19:54, 22 мая 2018 19 499
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
Все новости
Форум