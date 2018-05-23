Рязанским депутатам вновь предложили установить лимит на льготные проездные

На комитете по бюджету и налогам гордумы вновь предложили установить лимит на проездные. Вернуться к вопросу об ограничении числа поездок для льготников на 22 мая предложила начальник финансово-казначейского управления мэрии Светлана Финогенова.
По ее словам, за три месяца из городского бюджета уже потратили 123 миллиона на компенсацию поездок льготникам.
Начальник управления транспорта Сергей Кулик отметил, что среднее число поездок с появлением льгот в маршрутках увеличилось с 53 до 100.
Напомним, осенью 2017 года число поездок по льготным проездным