Почти пять тысяч рязанцев напишут ЕГЭ в 2018 году

Почти пять тысяч жителей Рязанской области напишут ЕГЭ в 2018 году. Об этом на брифинге в среду, 23 мая, заявила министр образования региона Ольга Щетинкина.
Всего в этом году государственную итоговую аттестацию в регионе пройдут 9408 выпускников 9-х классов и 4382 — 11-х. Также для участия в ЕГЭ зарегистрировались 334 выпускника прошлых лет и 190 учащихся ПТУ и колледжей.
ОГЭ пройдет с 25 мая по 29 июня, дополнительный — с 4 по 22 сентября. Девятиклассникам предстоит сдать экзамены по обязательным предметам — русскому языку и математике — и двум предметам по выбору.
Для выпускников 11-х классов ЕГЭ состоится с 28 мая по 2 июля, дополнительный период предусмотрен с 4 по 15 сентября. Экзамен пройдет по всем 14 общеобразовательным предметам. Щетинкина отметила, что наиболее популярными у школьников остаются история, обществознание и физика.
Особенностью проведения экзамена в 2018 году является использование новых технологий. Теперь контрольно-измерительные материалы будут печатать прямо в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ, готовые работы будут сканировать в штабе пунктов проведения.
Особое внимание уделят контролю за ходом экзамена. В пунктах проведения и аудиториях регионального центра обработки информации, областных предметных и конфликтной комиссий организовано онлайн-видеонаблюдение, предусмотрена работа наблюдателей, в числе которых педагоги, родители, представители общественных объединений, студенты. Пункты проведения экзамена оборудуют металлодетекторами и средствами подавления сигналов сотовой связи.