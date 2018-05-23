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20:01, 23 мая 2018 303
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Почти пять тысяч рязанцев напишут ЕГЭ в 2018 году

Почти пять тысяч рязанцев напишут ЕГЭ в 2018 году

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Почти пять тысяч жителей Рязанской области напишут ЕГЭ в 2018 году. Об этом на брифинге в среду, 23 мая, заявила министр образования региона Ольга Щетинкина.

Всего в этом году государственную итоговую аттестацию в регионе пройдут 9408 выпускников 9-х классов и 4382 — 11-х. Также для участия в ЕГЭ зарегистрировались 334 выпускника прошлых лет и 190 учащихся ПТУ и колледжей.

ОГЭ пройдет с 25 мая по 29 июня, дополнительный — с 4 по 22 сентября. Девятиклассникам предстоит сдать экзамены по обязательным предметам — русскому языку и математике — и двум предметам по выбору.

Для выпускников 11-х классов ЕГЭ состоится с 28 мая по 2 июля, дополнительный период предусмотрен с 4 по 15 сентября. Экзамен пройдет по всем 14 общеобразовательным предметам. Щетинкина отметила, что наиболее популярными у школьников остаются история, обществознание и физика.

Особенностью проведения экзамена в 2018 году является использование новых технологий. Теперь контрольно-измерительные материалы будут печатать прямо в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ, готовые работы будут сканировать в штабе пунктов проведения.

Особое внимание уделят контролю за ходом экзамена. В пунктах проведения и аудиториях регионального центра обработки информации, областных предметных и конфликтной комиссий организовано онлайн-видеонаблюдение, предусмотрена работа наблюдателей, в числе которых педагоги, родители, представители общественных объединений, студенты. Пункты проведения экзамена оборудуют металлодетекторами и средствами подавления сигналов сотовой связи.


© RZN.info

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