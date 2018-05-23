Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

В пятницу, 25 мая, на улице Почтовой состоится юбилейный концерт группы «Парнас». Помимо команды Алексея Батонова в нем примут участие «Feelin's» и ВИА «Горпарк».
Ансамбль позитивной музыки «Парнас» выступает уже десять лет. За это время музыканты отыграли больше тысячи концертов, в том числе на днях городов Московской, Владимирской, Тульской, Липецкой и Рязанской областей.
К юбилейному концерту группа приготовила музыкальные сюрпризы, а также конкурсы, призы и подарки.
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