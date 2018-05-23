Позитив гарантирован. Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

В пятницу, 25 мая, на улице Почтовой состоится юбилейный концерт группы «Парнас». Помимо команды Алексея Батонова в нем примут участие «Feelin's» и ВИА «Горпарк».

Ансамбль позитивной музыки «Парнас» вот уже десять лет дарит прекрасное настроение рязанцам и жителям соседних областей.

«В 2008 году, когда мы образовались, мы начали репетировать прямо на улице, давая концерты на Подбелке, — рассказал руководитель коллектива Алексей Батонов. — Участниками группы были опытные музыканты, мы быстро подготовили программу, поняли, какие песни наиболее востребованы публикой. Играли везде — от самых скромных кафе до элитных ресторанов и клубов. Тогда у нас было по шесть выступлений в неделю».

«Парнас» стал одной из тех групп, которые сформировали спрос на живые коллективы в городе. Многие кавер-группы Рязани образовались, вдохновившись успехом именно этого ансамбля.

«Была проделана поистине миссионерская работа — благодаря нам многие впервые услышали живую музыку в заведениях, на своих свадьбах, юбилеях, корпоративах, — признался Батонов. — Да не просто услышали, плясали до упаду под заводные песни и пели хором до хрипоты. Приезжая на центральную площадь в незнакомый город, выступая перед многотысячной толпой, мы стремились „прокачать“ любую аудиторию. Это было своеобразным вызовом нашим творческим способностям».

За десять лет «Парнас» отыграл больше тысячи концертов, в том числе на днях городов Московской, Владимирской, Тульской, Липецкой и Рязанской областей.

К юбилейному концерту группа приготовила музыкальные сюрпризы, а также конкурсы, призы и подарки. «В это вечер будут звучать всеми любимые композиции, проверенные временем, а также современные хиты и, конечно, наши собственные песни, одна из которых будет звучать впервые. Ждем вас, друзья, позитив гарантирован!» — анонсировал Батонов.

Начало концерта в 18:30, генеральный спонсор ГК «Зеленый сад».