Позитив гарантирован. Группа «Парнас» даст юбилейный концерт на Почтовой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 25 мая, на улице Почтовой состоится юбилейный концерт группы «Парнас». Помимо команды Алексея Батонова в нем примут участие «Feelin's» и ВИА «Горпарк».
Ансамбль позитивной музыки «Парнас» вот уже десять лет дарит прекрасное настроение рязанцам и жителям соседних областей.
«В 2008 году, когда мы образовались, мы начали репетировать прямо на улице, давая концерты на Подбелке, — рассказал руководитель коллектива Алексей Батонов. — Участниками группы были опытные музыканты, мы быстро подготовили программу, поняли, какие песни наиболее востребованы публикой. Играли везде — от самых скромных кафе до элитных ресторанов и клубов. Тогда у нас было по шесть выступлений в неделю».
«Парнас» стал одной из тех групп, которые сформировали спрос на живые коллективы в городе. Многие кавер-группы Рязани образовались, вдохновившись успехом именно этого ансамбля.
«Была проделана поистине миссионерская работа — благодаря нам многие впервые услышали живую музыку в заведениях, на своих свадьбах, юбилеях, корпоративах, — признался Батонов. — Да не просто услышали, плясали до упаду под заводные песни и пели хором до хрипоты. Приезжая на центральную площадь в незнакомый город, выступая перед многотысячной толпой, мы стремились „прокачать“ любую аудиторию. Это было своеобразным вызовом нашим творческим способностям».
За десять лет «Парнас» отыграл больше тысячи концертов, в том числе на днях городов Московской, Владимирской, Тульской, Липецкой и Рязанской областей.
К юбилейному концерту группа приготовила музыкальные сюрпризы, а также конкурсы, призы и подарки. «В это вечер будут звучать всеми любимые композиции, проверенные временем, а также современные хиты и, конечно, наши собственные песни, одна из которых будет звучать впервые. Ждем вас, друзья, позитив гарантирован!» — анонсировал Батонов.
Начало концерта в 18:30, генеральный спонсор ГК «Зеленый сад».
© RZN.info
|
← предыдущая новостьОт мала до велика. Альфа-Банк выходит к рязанскому бизнесу
|
cледующая новость →О мультфильмах. Как развлечь ребенка и хорошо провести с ним время