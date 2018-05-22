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10:38, 22 мая 2018 157

В Рязанской области пройдут состязания охотничьих собак легавых пород памяти Селиванова

В Рязанской области пройдут состязания охотничьих собак легавых пород памяти Селиванова

В Рыбновском районе пройдут 31-е межобластные состязания охотничьих собак легавых пород по болотно-луговой и полевой дичи памяти эксперта всероссийской категории Виктора Селиванова. Соревнования запланированы на 25-27 мая.

Как рассказал один из организаторов Константин Рублев, мероприятием интересуются охотники со всего ЦФО: «Телефон раскален. Постоянные звонки со всех близлежащих областей: „Птица пришла?“, „Что с перепелом?“, „На состязания едешь?“».

Традицию проведения областных состязаний легавых собак заложил рязанец Виктор Селиванов еще в 1985 году. В течение 27-ми лет он организовывал их сам, а теперь этим занимается «Секция охотничьего собаководства при Рязанском областном обществе охотников и рыболовов».

«Мы стремимся сделать это соревнование праздником для увлеченных охотой с собаками людей», — отметили организаторы.

По их словам, частью «обязательной программы» состязаний стали семь призовых номинаций, ценные призы, кубки, медали и сувениры. Кроме того, в память об особой увлеченности Селиванова английскими пойнтерами учрежден специальный приз «Лучший пойнтер состязаний». Победитель же соревнований поучит главный приз, также посвященный памяти Виктора Селиванова.

Общее количество охотников ограничено 40 собаками. Прием документов на участие закончится в 12:00 26 мая. Жеребьевку проведут 25 мая в 22:30. Участников, приехавших после жеребьевки, зарегистрируют в порядке прибывания.

Подробнее с условиями участия в состязания охотничьих собак легавых пород можно познакомиться на сайте, а также по телефонам: +7 (910) 905-34-54 (Павел Котелевский), +7 (905) 692-22-23 (Константин Рублев).


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