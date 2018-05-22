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13:19, 22 мая 2018 488
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Девочка и мужчина утонули в Пре у Деулина в один день

Девочка и мужчина утонули в Пре у Деулина в один день

Фото: Издательство «Пресса»

Девочка и мужчина утонули в Пре у поселка Деулино в один день. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Мужчину 1972 года рождения начали искать через пару часов после того, как утонул трехлетний ребенок. Тело девочки обнаружили 21 мая.

Обе трагедии произошли в четверг, 17 мая.


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