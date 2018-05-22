Девочка и мужчина утонули в Пре у Деулина в один день

Девочка и мужчина утонули в Пре у поселка Деулино в один день. Об этом сообщило издательство «
Мужчину 1972 года рождения
Обе трагедии произошли в четверг, 17 мая.
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Фото: Издательство «Пресса»
Девочка и мужчина утонули в Пре у поселка Деулино в один день. Об этом сообщило издательство «
Мужчину 1972 года рождения
Обе трагедии произошли в четверг, 17 мая.
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