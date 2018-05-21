Жителю Рязанской области продлили срок содержания под стражей за попытку убийства знакомого кочергой

В Рязанской области мужчине, обвиняемому в
По версии следствия, два местных жителя распивали спиртное в доме потерпевшего. Между ними возник словесный конфликт. Обвиняемый ударил приятеля кочергой по голове и несколько раз по туловищу. Затем он бросил кочергу на пол и вышел из дома пострадавшего.
Потерпевшего госпитализировали в Спасскую ЦРБ, где ему смогли вовремя оказать помощь.
Злоумышленника обвинили в покушении на убийство по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.
Ему продлили срок содержания под стражей на два месяца.