Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:43, 21 мая 2018 130
 0    0

Жителю Рязанской области продлили срок содержания под стражей за попытку убийства знакомого кочергой

Жителю Рязанской области продлили срок содержания под стражей за попытку убийства знакомого кочергой

В Рязанской области мужчине, обвиняемому в покушении на убийство, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба Спасского районного суда.

По версии следствия, два местных жителя распивали спиртное в доме потерпевшего. Между ними возник словесный конфликт. Обвиняемый ударил приятеля кочергой по голове и несколько раз по туловищу. Затем он бросил кочергу на пол и вышел из дома пострадавшего.

Потерпевшего госпитализировали в Спасскую ЦРБ, где ему смогли вовремя оказать помощь.

Злоумышленника обвинили в покушении на убийство по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

Ему продлили срок содержания под стражей на два месяца.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:43, 21 мая 2018
Жителю Рязанской области продлили срок содержания под стражей за попытку убийства знакомого кочергой
12:06, 21 мая 2018
Мужчина устроил стрельбу в московском торговом центре
11:21, 21 мая 2018
Рязанскую автомойку ограбил ее бывший сотрудник
11:19, 21 мая 2018
Рязанка ударила ножом младшую сестру 1
10:51, 21 мая 2018
В Рязанском районе нашли тело утонувшей трехлетней девочки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 49 309
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 47 056
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 37 554
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 29 100
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
16:03, 17 мая 2018 22 257
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 10
Все новости
Форум