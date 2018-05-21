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21:46, 21 мая 2018 721
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В РЖД объявили о скидках на билеты до 90%

В РЖД объявили о скидках на билеты до 90%

Российские железные дороги объявили о скидках до 90% на билеты в некоторые города. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Пассажиры могут купить билеты по специальным ценам в Брянск, Новосибирск, Омск, Астрахань, Липецк, Москву, Санкт-Петербург, Льгов и Йошкар-Олу. Ежедневно в акции участвуют две пары поездов отправлением с 21 мая по 7 июня.

Для участия необходимо купить посадочный талон с 21 по 25 мая на даты с 21 мая по 7 июня. На плацкарт скидка составит 90%, на верхние полки в купе — 70%.

Акция приурочена к началу летних каникул в школах. Билеты можно купить в ж/д кассах, на сайте РЖД и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

«Скидка применяется к стоимости проезда без учета сервисных услуг и платы за белье», — отметили в сообщении.


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