Сидевший на балконе житель острова Гавайи пострадал от брызг лавы

Житель населенного пункта Пахоа на острове Гавайи пострадал от брызг лавы при извержении вулкана Килауэа. Он сидел на балконе третьего этажа, передает
У мужчины серьезно пострадала нога.
Местные власти боятся, что поток лавы заблокирует одно из крупнейших шоссе, по которому эвакуируют людей. Они пытаются расчистить другую дорогу. Ее в 2014 году после извержения вулкана перекрыла затвердевшая лава.
Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением более 11 тысяч человек.
Из затронутой ударом стихии зоны эвакуировали около двух тысяч человек.