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10:54, 20 мая 2018 209
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Сидевший на балконе житель острова Гавайи пострадал от брызг лавы

Сидевший на балконе житель острова Гавайи пострадал от брызг лавы

Фото: Pixabay.com

Житель населенного пункта Пахоа на острове Гавайи пострадал от брызг лавы при извержении вулкана Килауэа. Он сидел на балконе третьего этажа, передает ТАСС.

У мужчины серьезно пострадала нога.

Местные власти боятся, что поток лавы заблокирует одно из крупнейших шоссе, по которому эвакуируют людей. Они пытаются расчистить другую дорогу. Ее в 2014 году после извержения вулкана перекрыла затвердевшая лава.

Извержение вулкана Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением более 11 тысяч человек.

Из затронутой ударом стихии зоны эвакуировали около двух тысяч человек.


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