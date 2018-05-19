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18:17, 19 мая 2018 307
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Ученые установили точную дату смерти Гитлера по его зубам

Ученые установили точную дату смерти Гитлера по его зубам

Фото: Pixabay.com

Французские ученые установили точную дату смерти Адольфа Гитлера по его зубам. Экспертиза подтвердила, что он умер 30 апреля 1945 года, передает «РИА Новости».

Останки нацистского диктатора исследователям передала Россия в 2017 году. Череп, как отметили ученые, полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера, сделанной за год до его смерти.

На зубах и зубных протезах фюрера нашли следы яда, а в черепе — отверстие от пули.

«Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится в скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне луны», — заявил один из исследователей по фамилии Шарлье.

Ранее неизвестный купил телефонную книгу Гитлера почти за 45 тысяч долларов. До этого на аукционе в США продали его личный телефон.


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