Ученые установили точную дату смерти Гитлера по его зубам

Французские ученые установили точную дату смерти Адольфа Гитлера по его зубам. Экспертиза подтвердила, что он умер 30 апреля 1945 года, передает «
Останки нацистского диктатора исследователям передала Россия в 2017 году. Череп, как отметили ученые, полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера, сделанной за год до его смерти.
На зубах и зубных протезах фюрера нашли следы яда, а в черепе — отверстие от пули.
«Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке, он не находится в скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне луны», — заявил один из исследователей по фамилии Шарлье.
Ранее неизвестный