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17:28, 18 мая 2018 365
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Из-за грозы Спасский и Сапожковский районы остались без света

Из-за грозы Спасский и Сапожковский районы остались без света

Фото: Pixabay.com

Вечером в пятницу, 18 мая, из-за грозы в Спасском и Сапожковском районах отключили электричество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Последствия аварии устраняют 25 человек при помощи 8 единиц единиц техники.

Напомним, ранее рязанцев предупреждали о грозе и сильном ветре.

В «Рязаньэнерго» рассказали, что уже восстанавливают последствия аварии.


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