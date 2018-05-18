Из-за грозы Спасский и Сапожковский районы остались без света

Вечером в пятницу, 18 мая, из-за грозы в Спасском и Сапожковском районах отключили электричество. Об этом
Последствия аварии устраняют 25 человек при помощи 8 единиц единиц техники.
Напомним, ранее рязанцев
В «Рязаньэнерго» рассказали, что уже
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Фото: Pixabay.com
Вечером в пятницу, 18 мая, из-за грозы в Спасском и Сапожковском районах отключили электричество. Об этом
Последствия аварии устраняют 25 человек при помощи 8 единиц единиц техники.
Напомним, ранее рязанцев
В «Рязаньэнерго» рассказали, что уже
© RZN.info
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После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.