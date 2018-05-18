Рязанские энергетики восстанавливают нарушения электроснабжения в регионе

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» восстанавливают электроснабжение в Сапожковском и Спасском районах.
«Причиной технологических нарушений на линиях электропередачи стал грозовой фронт, проходящий по территории региона и сопровождающийся сильным ветром и градом», — рассказали в пресс-службе филиала.
В настоящее время в работах задействованы 21 бригада «Рязаньэнерго» в составе 53 человек и 21 единиц техники. «Социально значимые объекты региона находятся под особым контролем, в случае необходимости они будут запитаны от резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Ход работ контролирует оперативный Штаб филиала „Рязаньэнерго“», — отметили энергетики.
В филиале напомнили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. Если на пути лежит оборванный провод, нельзя к нему подходить ближе, чем на восемь метров. Если человек оказался на более близком расстоянии, ему необходимо отходить, не отрывая стопы от земли.
В «Рязаньэнерго» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы можно обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
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