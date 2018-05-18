Рязанцам предложили узнать свои долги

Судебные приставы предложили рязанцам узнать о своих задолженностях по услугам ЖКХ, кредитам, штрафам, алиментам и налогам. Акцию «Узнай свои долги» провели в здании железнодорожного вокзала Рязань-1 в пятницу, 18 мая.
«В рамках профилактического мероприятия мы предложили людям узнать о своих долгах. За два часа таким образом мы выявили 15 должников», — отметил сотрудник ФССП.
Также в беседе с корреспондентом RZN.info приставы рассказали, что рязанцы активно используют мобильное приложение «ФССП», через которое можно получить необходимую информацию и погасить долги в режиме онлайн через электронные платежные системы.