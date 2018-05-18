Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:22, 18 мая 2018 240
 0    0

Рязанцам предложили узнать свои долги

Рязанцам предложили узнать свои долги

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Судебные приставы предложили рязанцам узнать о своих задолженностях по услугам ЖКХ, кредитам, штрафам, алиментам и налогам. Акцию «Узнай свои долги» провели в здании железнодорожного вокзала Рязань-1 в пятницу, 18 мая.

«В рамках профилактического мероприятия мы предложили людям узнать о своих долгах. За два часа таким образом мы выявили 15 должников», — отметил сотрудник ФССП.

Также в беседе с корреспондентом RZN.info приставы рассказали, что рязанцы активно используют мобильное приложение «ФССП», через которое можно получить необходимую информацию и погасить долги в режиме онлайн через электронные платежные системы.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:32, 18 мая 2018
Рязанские приставы арестовали литые диски на машине за неуплату налогов
14:22, 18 мая 2018
Рязанцам предложили узнать свои долги
13:53, 18 мая 2018
Жительницу Старожиловского района уличили в продаже алкоголя детям
13:50, 18 мая 2018
Следствие попросило арестовать рязанца, воткнувшего шило в голову пенсионерке 1
13:30, 18 мая 2018
В Рязани открыли сквер Полонского. Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 48 078
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 46 111
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 36 938
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
9:55, 10 мая 2018 28 216
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
11:18, 14 мая 2018 20 599
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
Все новости
Форум