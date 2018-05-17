Россиян обяжут устанавливать «умные» счетчики

Установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний могут сделать обязательной. Нововведения собирается ввести Минстрой, пишут «
Это коснется зданий после капитального ремонта и новостроек и исключит возможность «подкрутить» счетчик для экономии, в результате чего затраты ложатся на других жителей.
Изменения вступят в силу не раньше 1 июля 2019 года.
«В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный „мозг“, которая передает показания в пределах четырех-шести километров в онлайн-режиме», — пояснил первый запред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
По его словам, если весь дом подключен к такой системе, «то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано».