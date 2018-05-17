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20:22, 17 мая 2018 53
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Федеральный портал рассказало об избившем двух москвичек рязанце

Федеральный портал рассказало об избившем двух москвичек рязанце

Федеральный портал Life рассказал об избившем двух москвичек рязанце. Одна из его жертв находится в больнице в тяжелом состоянии: мужчина воткнул ей в висок отвертку.

Мужчину задержали после звонка второй жертвы: женщина смогла сбежать от него. Из торгового центра она позвонила в полицию.

Владислав Бричкин еще в детстве переехал в Москву. Он прописан в одном из домов на улице Борисовские Пруды. По словам местных жителей, год назад отец выгнал молодого человека из квартиры.

«Он нигде не учился и не работал. Был какой-то зашуганный, постоянно стрелял мелочь», — пояснил мужчина.

По словам соседей, Бричкин регулярно пьет и, предположительно, употребляет наркотики. Он ночевал вместе с бомжами на лестничной площадке между этажами.

В августе 2016 года Бричкин украл из супермаркеты вино, две пачки чая и колбасу. Суд приговорил его к штрафу. В конце марта 2018 года пьяного мужчину схватили в тоннеле станции метро «Белорусская», где он хотел справить нужду. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Теперь на мужчину завели дело за покушение на убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото Братеево. Главное


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