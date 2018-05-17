Федеральный портал рассказало об избившем двух москвичек рязанце

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Мужчину задержали после звонка второй жертвы: женщина
Владислав Бричкин еще в детстве переехал в Москву. Он прописан в одном из домов на улице Борисовские Пруды. По словам местных жителей, год назад отец выгнал молодого человека из квартиры.
«Он нигде не учился и не работал. Был какой-то зашуганный, постоянно стрелял мелочь», — пояснил мужчина.
По словам соседей, Бричкин регулярно
В августе 2016 года Бричкин украл из супермаркеты вино, две пачки чая и колбасу. Суд приговорил его к штрафу. В конце марта 2018 года пьяного мужчину схватили в тоннеле станции метро «Белорусская», где он хотел справить нужду. Тогда его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Теперь на мужчину завели дело за покушение на убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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