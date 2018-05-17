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11:28, 17 мая 2018 567
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Движение по улице Циолковского открыли на два дня раньше 1

Движение по улице Циолковского открыли на два дня раньше

Движение по улице Циолковского открыли на два дня раньше. В четверг, 17 мая, проезд возобновили.

Напомним, улицу Циолковского у перекрестка с проездом Яблочкова перекрыли из-за ремонта теплотрассы 11 мая. Из-за этого в городе образовывалась двухкилометровая пробка.


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Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.

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