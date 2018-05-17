Движение по улице Циолковского открыли на два дня раньше. В четверг, 17 мая, проезд возобновили.
Напомним, улицу Циолковского у перекрестка с проездом Яблочкова
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Движение по улице Циолковского открыли на два дня раньше. В четверг, 17 мая, проезд возобновили.
Напомним, улицу Циолковского у перекрестка с проездом Яблочкова
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После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров.