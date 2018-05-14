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9:36, 14 мая 2018 1 467
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Из-за дорожных работ на улице Циолковского в Рязани образовалась двухкилометровая пробка 1

Из-за дорожных работ на улице Циолковского в Рязани образовалась двухкилометровая пробка

Утром в понедельник, 14 мая, на Куйбышевском шоссе в Рязани собралась пробка в два с половиной километра. Затор в сторону площади Театральной образовался из-за перекрытия участка улицы Циолковского, где проходит ремонт теплотрассы.

Скорость движения в потоке не превышает пяти километров в час. Кроме того, движение затруднено в сторону поселка Шлаковый по улице Циолковского, а также на улицах Горького и Халтурина.

Напомним, ремонтные работы планирую завершить к 24:00 пятницы, 18 мая. На это время изменились маршруты общественного транспорта.


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