Из-за дорожных работ на улице Циолковского в Рязани образовалась двухкилометровая пробка

Утром в понедельник, 14 мая, на Куйбышевском шоссе в Рязани собралась пробка в два с половиной километра. Затор в сторону площади Театральной образовался из-за перекрытия участка улицы Циолковского, где проходит ремонт теплотрассы.
Скорость движения в потоке не превышает пяти километров в час. Кроме того, движение затруднено в сторону поселка Шлаковый по улице Циолковского, а также на улицах Горького и Халтурина.
Напомним, ремонтные работы планирую завершить к 24:00 пятницы, 18 мая. На это время изменились