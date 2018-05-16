В центре Рязани закрыли наркопритон

В одном из домов на улице Свободы закрыли наркопритон. Об этом сообщила
Около дома «заметили характерную активность молодых людей». В подъезде жил 23-летний рязанец, который организовал в своей квартире притон для употребления «синтетики».
В доме молодого человека нашли и изъяли прекурсоры для употребления наркотиков.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Рязанская полиция попросила очевидцев сообщать о случаях употребления наркотиков и притонах по номерам телефона: