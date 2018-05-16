В центре Москвы нашли мертвым члена высшего совета «Единой России»

В Москвы нашли мертвым члена высшего совета «Единой России» Юрия Котлера. Тело политика нашли в его квартире на Большой Никитской улице, передает
Информацию агентству подтвердил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.
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По предварительной информации ТАСС мужчина покончил с собой.
В начале 1990-х годов Юрий Котлер работал в агентстве «РИА Новости», также был корреспондентом изданий Time и The New York Times. Позднее работал в пресс-службах госструктур и в избирательном штабе Владимира Путина.
С 2007 по 2008 год курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в «Тройке Диалог», а с 2008 года руководил проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».
В мае 2013 года Котлера назначили старшим вице-президентом ВТБ. Позднее работал заместителем генерального директора и директором представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт».
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