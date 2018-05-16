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18:40, 16 мая 2018 192
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В центре Москвы нашли мертвым члена высшего совета «Единой России»

В центре Москвы нашли мертвым члена высшего совета «Единой России»

В Москвы нашли мертвым члена высшего совета «Единой России» Юрия Котлера. Тело политика нашли в его квартире на Большой Никитской улице, передает ТАСС.

Информацию агентству подтвердил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, мужчина покончил с собой.

По данным Mash, тело нашли в запертой квартире. Котлер несколько дней не выходил на связь. По просьбе жены политика квартиру отправился проверить водитель, у которого были ключи. Дверь оказалась заперта изнутри, и тогда он вызвал полицию.

Как передает телеканал РЕН ТВ, Котлера застрелили. В квартире нашли ружье Winchester.

По предварительной информации ТАСС мужчина покончил с собой.

В начале 1990-х годов Юрий Котлер работал в агентстве «РИА Новости», также был корреспондентом изданий Time и The New York Times. Позднее работал в пресс-службах госструктур и в избирательном штабе Владимира Путина.

С 2007 по 2008 год курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в «Тройке Диалог», а с 2008 года руководил проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».

В мае 2013 года Котлера назначили старшим вице-президентом ВТБ. Позднее работал заместителем генерального директора и директором представительства ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Фото с сайта «Единой России»


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