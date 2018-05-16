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16:59, 16 мая 2018 330

Шеф-повар из Италии проведет для рязанцев мастер-класс в «Старом городе»

Шеф-повар из Италии проведет для рязанцев мастер-класс в «Старом городе»

Гостиничный комплекс «Старый город» пригласил рязанцев на трехдневный мастер-класс от шеф-повара из Италии, который пройдет в пиццерии «Неаполь» 24, 26 и 27 мая.

Шеф-повар Клементина Мартиньело приготовит популярные итальянские блюда, а также ответит на вопросы рязанцев.

Кроме того, для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу, кулинарную викторину и просмотр фильма об Италии с полным погружением.

«Это уникальное событие для Рязани! Приглашаем всех разделить этот гастрономический праздник с нами!» — анонсировали в пиццерии.

Зарегистрироваться на мастер-класс и узнаю более подробную информацию можно по телефону 8-800-550-34-76.


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