Шеф-повар из Италии проведет для рязанцев мастер-класс в «Старом городе»

Гостиничный комплекс «Старый город» пригласил рязанцев на трехдневный мастер-класс от шеф-повара из Италии, который пройдет в пиццерии «Неаполь» 24, 26 и 27 мая.
Шеф-повар Клементина Мартиньело приготовит популярные итальянские блюда, а также ответит на вопросы рязанцев.
Кроме того, для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу, кулинарную викторину и просмотр фильма об Италии с полным погружением.
«Это уникальное событие для Рязани! Приглашаем всех разделить этот гастрономический праздник с нами!» — анонсировали в пиццерии.
Зарегистрироваться на мастер-класс и узнаю более подробную информацию можно по телефону 8-800-550-34-76.