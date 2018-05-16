За год Рязань получила почти двести миллионов рублей налогов. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции по итогам «Декларационной компании 2018 года» в региональном УФНС в среду, 16 мая.
На сегодняшний день рязанцы представили в налоговую службу 43 тысячи деклараций, что на 4,1% больше, чем в прошлом году. По словам заместителя руководителя управления федеральной налоговой службы по Рязанской области Михаила Минко, в регионе стало меньше должников.
«Сумма налога, которая поступит в бюджет, составила 194,4 млн рублей, что превышает показатель прошлого года на 18 млн», — отметил он.
В беседе с журналистами налоговики напомнили о проверке своей задолженности через портал «Госуслуги». Используя цифровую подпись, можно можно заполнить и направить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, не дублируя документ на бумаге. Предоставить документы необходимо до 3 мая. Рязанцам, которые не успели заплатить налоги в срок, назначат в штраф в 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц.
За несвоевременную уплату НДФЛ рязанцам придется доплатить еще 20% от неуплаченного налога.
Также горожанам напомнили что отчитаться о доходах необходимо и тем, кто продал или сдал имущество в аренду, получил в дар собственность (недвижимость, транспорт, акции, доли, паи и другое) от лица, не являющимся близким родственником.