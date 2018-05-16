Повторная проверка в ТЦ «Виктория Плаза» вновь нашла нарушения противопожарной безопасности. Об этом во вторник, 16 мая, в Железнодородном суде заявил представитель ГУ МЧС.
Проверку провели 15 мая, среди найденных нарушений следующие:
- в цокольном этаже перед лифтами отсутствуют тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре;
- отсутсвует устройство выделения многосветного пространства — атриум.
По словам ответчика, эти недостатки ранее не были заявлены в иске, а остальные торговый центр уже устранил.
Представитель ГУ МЧС, отметил, что даже с этими «существенными» нарушениями «Виктория Плаза» может продолжить свою работу. Представитель торгового центра пообещал устранить их в течение месяца.
Истец подал ходатайствово о переносе дела, которое суд удовлетворил.
Напомним, прокуратура