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10:48, 16 мая 2018 1 435
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Повторная проверка в ТЦ «Виктория Плаза» вновь нашла нарушения

Повторная проверка в ТЦ «Виктория Плаза» вновь нашла нарушения

Повторная проверка в ТЦ «Виктория Плаза» вновь нашла нарушения противопожарной безопасности. Об этом во вторник, 16 мая, в Железнодородном суде заявил представитель ГУ МЧС.

Проверку провели 15 мая, среди найденных нарушений следующие:

  • в цокольном этаже перед лифтами отсутствуют тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре;
  • отсутсвует устройство выделения многосветного пространства — атриум.

По словам ответчика, эти недостатки ранее не были заявлены в иске, а остальные торговый центр уже устранил.

Представитель ГУ МЧС, отметил, что даже с этими «существенными» нарушениями «Виктория Плаза» может продолжить свою работу. Представитель торгового центра пообещал устранить их в течение месяца.

Истец подал ходатайствово о переносе дела, которое суд удовлетворил.

Напомним, прокуратура требует закрытия ТЦ «Виктория Плаза» из-за нарушения противопожарной безопаности.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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