На благоустройство Рязани в 2017 году потратили более 230 млн рублей. Об этом сообщили на заседании комитета гордумы по итогам градостроительной деятельности.
Всего в городе привели в порядок 200 дворов, а также отремонтировали 29 проездов и тротуаров. В Рязани отремонтировали 47 улиц, установили 860 дорожных знаков, нанесли 131 км разметки.
Касаемо общественных пространств, в городе благоустроили Лыбедский бульвар (со стороны цирка), сквер на улице Керамзавода, сквер имени Полонского и детский парк на улице Шевченко.
В сквере имени Уткина сделали освещение, в парке имени Гагрина — спортивную площадку, на улице Песоченской — новый сквер «Вишневый сад».
Депутаты поручили представителям администрации составить реестр отремонтированных дворов со списком дефектов и сроком их устранения. Также особое внимание депутаты обратили на ремонт подходов и подъездов к образовательным учреждениям города, который необходимо выполнить в летнее время с учетом всех норм.