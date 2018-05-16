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17:52, 16 мая 2018 158
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Для участников праймериз «Единой России» провели очередные дебаты

Для участников праймериз «Единой России» провели очередные дебаты

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Для участников праймериз «Единой России» провели очередные дебаты. Встреча прошла во вторник, 15 мая.

В избирательном округе №14 в дебатах участвовали восемь человек. Кандидаты обсудили увеличение продолжительности жизни населения и рассказали о своих предложениях по улучшению качества жизни рязанцев.

Ведущий юрисконсульт АО «Точинвест» Павел Благодатских выразил уверенность, что секреты долголетия закладываются с самого рождения. «Одной моей бабушке за 80. Другая в этом году отмечает 90-летний юбилей. Мне есть, с кого брать пример и на кого равняться», — отметил он.

Участник праймериз считает, что здоровый образ жизни должен стать трендом настоящего времени: «Я занимаюсь спортом и прививаю это своим детям».

Действующий депутат гордумы Владимир Соколов, в свою очередь, подчеркнул, что для реализации задач, которые поставил Владимир Путин в своем послании, нужно стремиться к повышению среднего уровня жизни до 80 лет и выше. По его мнению, на продолжительность жизни влияют несколько факторов: «Это и здоровый образ жизни, и занятия спортом, и доступное и качественное медицинское обслуживание. В Рязани есть все возможности и необходимая инфраструктура для благоустройства города, чтобы наши родители могли достойно встретить старость».

Профессор Рязанского агроуниверситета Юрий Юдаев отметил, что программа «Продолжительность жизни 80+" направлена больше на нынешнее поколение. «Долгожитель это тот, кто заботиться о своем здоровье с детства. Для ребят нужно создавать доступные спортивные секции и кружки. И еще немаловажно сделать так, чтобы у представителей старшего поколения были активный досуг и возможности для общения», — высказал свое мнение кандидат предварительного голосования.

Гендиректор ПАО «Сафьян» Дмитрий Фомин рассказал избирателям о проекте «Бережливая поликлиника». «Наш регион стал участником этой программы в 2017 году. Проект направлен на сокращение очередей в поликлиниках и создание комфортной среды для пациентов», — пояснил он.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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