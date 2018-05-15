У жителя Милославкого района украли пенсию. Об этом сообщил
В полицию обратился 60-летний житель деревни Толстые Рязанской области. Мужчина рассказал, что из кармана его куртки пропали семь тысяч рублей.
Выяснилось, что накануне вечером у мужчины был гость — 40-летний местный житель. Злоумышленник ушел из дома пенсионера, дождался, когда он уснет, вернулся и похитил деньги.
По его словам, он надеялся, что пенсионер после употребления спиртного будет думать, что потерял деньги и не обратиться в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.