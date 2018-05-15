Рязанский вытрезвитель переехал из центра на окраину города

Вытрезвитель, находившийся ранее на улица МОГЭС, дом №3б, переехал на окраину Рязани. Об этом сообщил
Отделение теперь будет находиться по адресу Восточный промузел, дом №20, где расположены все стационарные отделения наркодиспансера для взрослого населения. Там же оказывают услуги по профилю «психиатрия-наркология».
«При поступлении граждан, прежде всего мы определяем, в зависимости от тяжести состояния пациента, на какое именно лечение или реабилитацию, его направить, — отметила главный врач наркодиспансера Наталья Жукова. — Таким образом, оказание врачебной помощи максимально приближено к специалистам. Это особенно важно в случаях возникновения осложнений при состоянии алкогольного опьянения средней или тяжелой степени. Теперь пациенты имеют возможность получения, при необходимости, неотложной медицинской помощи в палате интенсивной терапии, а также возможность продолжения лечения и медицинской реабилитации».
Как отметила Жукова, пациенты теперь размещаются в трехместных палатах наркодиспансера, где есть кондиционеры и душевая комната.
В бывшем помещении вытрезвителя организуют окно выдачи медзаключений о наличии или отсутствии у водителей транспортных средств, медицинских противопоказаний кандидатам в водители и показаний или ограничений к управлению транспортными средствами. Кроме того, там будут проводить медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием.
«Это сократит время на получение заключений», — подчеркнула главврач.
Руководитель наркодиспансера отметила, что выдача медзаключений на базе госучреждения «максимально исключит фальсификацию медицинских справок».
«Полагаем, что проведенная работа окажет влияние на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи по профилю „психиатрия-наркология“ на территории нашего региона», — сказала Наталья Жукова.