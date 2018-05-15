Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:45, 15 мая 2018 292
 0    0

Пьяный рязанец не смог снять деньги в банкомате и разнес все отделение

Пьяный рязанец не смог снять деньги в банкомате и разнес все отделение

Пьяный рязанец не смог снять деньги в банкомате и разнес все отделение. Об этом сообщил сайт Спасского райсуда.

Мужчина обнаружил, что банкомат не работает, когда уже вставил в него карту. Злоумышленник взял кирпич и разбил устройство. После этого он бросил кирпич в стекло входной двери и пролез внуть помещения банка, где взял со стены огнетушитель и ударил им по монитору киоска-регистратора электронной очереди.

Зайдя в кабиинет службы сервиса, обвиняемый уничтожил охранно-пожарную систему банка.

Мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники специализированной охраны и полиции.

Его осудили по части 2 статьи 167 УК РФ и назначили ему года условно с испытательным сроком в год.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:45, 15 мая 2018
Пьяный рязанец не смог снять деньги в банкомате и разнес все отделение
13:21, 15 мая 2018
Пьяный подросток отнял у жителя Путятина кольцо и телефон
11:51, 15 мая 2018
В Рязани ищут очевидцев ДТП с шестью пострадавшими
11:13, 15 мая 2018
В Рязани казахстанец ворвался в дом украинки и изнасиловал ее 4
10:26, 15 мая 2018
В сгоревшем автобусе на трассе Рязанской области никто не пострадал
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 45 053
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 44 810
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 35 718
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 27 802
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
9:55, 10 мая 2018 27 128
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум