Пьяный рязанец не смог снять деньги в банкомате и разнес все отделение. Об этом сообщил сайт Спасского райсуда.
Мужчина обнаружил, что банкомат не работает, когда уже вставил в него карту. Злоумышленник взял кирпич и разбил устройство. После этого он бросил кирпич в стекло входной двери и пролез внуть помещения банка, где взял со стены огнетушитель и ударил им по монитору киоска-регистратора электронной очереди.
Зайдя в кабиинет службы сервиса, обвиняемый уничтожил охранно-пожарную систему банка.
Мужчина попытался скрыться, но его задержали сотрудники специализированной охраны и полиции.
Его осудили по части 2 статьи 167 УК РФ и назначили ему года условно с испытательным сроком в год.