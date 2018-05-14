Молодым специалистам и семьям из рязанских сел выплатили «социалку» на жилье

Жителям рязанских сел предоставили социальные выплаты для для строительства и покупки жилья. Молодые семьи области собрались в региональном минсельхозе в понедельник, 14 мая.
На поддержку молодых специалистов и молодых семей в районах выделили 125 млн 1 558 рублей из федерального и 92 млн 840 тысяч рублей из регионального бюджетов в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Сертификаты на открытие счетов вручил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. Он поздравил будущих новоселов и пожелал им дальнейших успехов в работе.
«Приятно, что теперь вы сможете приобрести или построить новые дома для себя и своих детей», — отметил Филиппов.
Среди первых получателей субсидий оказались 26 семей из Скопинского, Рыбновского, Пителинского, и Касимовского районов, из которых 19 молодых пар и одна многодетная. Всего в этом году власти планируют помочь 76 семьям из области, в том числе 60 молодым.