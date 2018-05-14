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12:39, 14 мая 2018 891
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Молодым специалистам и семьям из рязанских сел выплатили «социалку» на жилье

Молодым специалистам и семьям из рязанских сел выплатили «социалку» на жилье

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Жителям рязанских сел предоставили социальные выплаты для для строительства и покупки жилья. Молодые семьи области собрались в региональном минсельхозе в понедельник, 14 мая.

На поддержку молодых специалистов и молодых семей в районах выделили 125 млн 1 558 рублей из федерального и 92 млн 840 тысяч рублей из регионального бюджетов в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Сертификаты на открытие счетов вручил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. Он поздравил будущих новоселов и пожелал им дальнейших успехов в работе.

«Приятно, что теперь вы сможете приобрести или построить новые дома для себя и своих детей», — отметил Филиппов.

Среди первых получателей субсидий оказались 26 семей из Скопинского, Рыбновского, Пителинского, и Касимовского районов, из которых 19 молодых пар и одна многодетная. Всего в этом году власти планируют помочь 76 семьям из области, в том числе 60 молодым.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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