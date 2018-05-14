Замглавы МВД России вручил начальнику рязанской полиции удостоверение

Замминистра МВД России генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил личному составу регионального управления нового руководителя Сергея Лебедева. Об этом сообщила
В понедельник, 14 мая, Гостев вручил Лебедеву служебное удостоверение, отметив, что новый начальник «обладает всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной работы в этой должности».
Замминистра также вручил ведомственные награды сотрудникам областного управления, достигшим высоких результатов по службе.
В этот же день Аркадий Гостев, Николай Любимов и Сергей Лебедев возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга и во время Великой Отечественной войны.
Справка
Сергей Лебедев родился 2 ноября 1976 года в Шацке Рязанской области.
В 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности «Юриспруденция».
Службу в органах внутренних дел начал с должности следователя следственного отделения ОВД Шацкого района Рязанской области.
С 2001 по 2002 год заместитель начальника отдела — начальник следственной группы при ОВД Чучковского района Рязанской области.
С 2002 по 2005 год — начальник ОВД Чучковского района Рязанской области. С 2005 по 2016 год, начиная с должности старшего следователя отдела по расследованию уголовных дел в сфере экономики и налоговых преступлений контрольно-методического управления, прошел все ступени служебного роста в главном следственном управлении при ГУВД Свердловской области.
С 2015 по 2016 год — первый заместитель начальника главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области. С 2016 по 2017 год — заместитель начальника управления МВД России по Рязанской области — начальник следственного управления.
С августа 2017 года временно исполнял обязанности начальника управления МВД России по Рязанской области. 3 мая 2018 года указом Президента России назначен начальником УМВД России по Рязанской области.
За время службы в органах внутренних дел награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней.