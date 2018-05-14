Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:41, 14 мая 2018 92
 0    0

Замглавы МВД России вручил начальнику рязанской полиции удостоверение

Замглавы МВД России вручил начальнику рязанской полиции удостоверение

Замминистра МВД России генерал-полковник полиции Аркадий Гостев представил личному составу регионального управления нового руководителя Сергея Лебедева. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В понедельник, 14 мая, Гостев вручил Лебедеву служебное удостоверение, отметив, что новый начальник «обладает всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной работы в этой должности».

Замминистра также вручил ведомственные награды сотрудникам областного управления, достигшим высоких результатов по службе.

В этот же день Аркадий Гостев, Николай Любимов и Сергей Лебедев возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга и во время Великой Отечественной войны.

Справка

Сергей Лебедев родился 2 ноября 1976 года в Шацке Рязанской области.

В 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России по специальности «Юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал с должности следователя следственного отделения ОВД Шацкого района Рязанской области.

С 2001 по 2002 год заместитель начальника отдела — начальник следственной группы при ОВД Чучковского района Рязанской области.

С 2002 по 2005 год — начальник ОВД Чучковского района Рязанской области. С 2005 по 2016 год, начиная с должности старшего следователя отдела по расследованию уголовных дел в сфере экономики и налоговых преступлений контрольно-методического управления, прошел все ступени служебного роста в главном следственном управлении при ГУВД Свердловской области.

С 2015 по 2016 год — первый заместитель начальника главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области. С 2016 по 2017 год — заместитель начальника управления МВД России по Рязанской области — начальник следственного управления.

С августа 2017 года временно исполнял обязанности начальника управления МВД России по Рязанской области. 3 мая 2018 года указом Президента России назначен начальником УМВД России по Рязанской области.

За время службы в органах внутренних дел награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За отличие в службе» трех степеней.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:41, 14 мая 2018
Замглавы МВД России вручил начальнику рязанской полиции удостоверение
17:37, 14 мая 2018
Статую около гостиницы «Амакс» планируют убрать 1
17:25, 14 мая 2018
Голосовавший в костюме дракона рязанец решил стать депутатом
16:25, 14 мая 2018
Появились фото с места смертельного пожара в Милославском районе
16:00, 14 мая 2018
Подарок на день рождения. В рязанскую колонию осужденному пытались передать наркотики
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 66 323
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 44 065
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 43 874
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 35 112
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 27 628
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум