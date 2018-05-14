Роскомнадзор снова оштрафовал «МегаФон» за незаконные вышки

В деятельности оператора выявили нарушения закона «О связи» — у него не было разрешительных документов на три базовые станции. Размер административного штрафа составил 31 620 рублей.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В деятельности оператора выявили нарушения закона «О связи» — у него не было разрешительных документов на три базовые станции. Размер административного штрафа составил 31 620 рублей.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Окском заповеднике рассказали о жизни бобров во время половодья. Видео
|
cледующая новость →В среду в Борках отключат свет
Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».