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12:01, 14 мая 2018 227
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Роскомнадзор снова оштрафовал «МегаФон» за незаконные вышки

Роскомнадзор снова оштрафовал «МегаФон» за незаконные вышки

Роскомнадзор снова оштрафовал «МегаФон» за вышки, незаконно установленные в Рязанской области. Административное дело рассмотрели в пятницу, 11 мая.

В деятельности оператора выявили нарушения закона «О связи» — у него не было разрешительных документов на три базовые станции. Размер административного штрафа составил 31 620 рублей.


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