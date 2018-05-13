В Москве начался второй митинг в поддержку Telegram

В Москве начался второй митинг против блокировки Telegram. Акция проходит на проспекте Академика Сахарова в воскресенье, 13 мая, передает
Отмечается, что шествие и митинг официально согласовали с мэрией Москвы. Организаторами выступили партии «Парнас», «Гражданская инициатива», «Яблоко», «Пиратская партия России», «5 декабря», «Демвыбор», а также движение «Открытая Россия».
По состоянию на 15:00 на митинге собрались около двух тысяч человек.
Митингующие прошли с плакатами с надписями: «Роскомпозор», «Помоги Даше найти здравый смысл», «Товарищ, требуй свободу интернета» и «Эй, РКН, где же свобода общения?».
Напомним, Роскомндазор
Фото Кирилла Лобанова