«Евровидение-2018» выиграла певица из Израиля. Видео

«Евровидение-2018» выиграла представительница Израиля Нетта, передает « РИА Новости ».

Нетта получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. В песне Toy она обращается к каждому, кто когда-либо сталкивался с травлей и несправедливым отношением к себе.

«Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!», — сказала она.

Финальное шоу «Евровидения» прошел в субботу, 12 мая. В нем участвовали конкурсанты из 26 стран, россиянки Юлии Самойловой среди них не было .

Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте — участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.