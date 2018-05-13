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8:20, 13 мая 2018 427
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«Евровидение-2018» выиграла певица из Израиля. Видео

«Евровидение-2018» выиграла певица из Израиля. Видео

«Евровидение-2018» выиграла представительница Израиля Нетта, передает «РИА Новости».

Нетта получила специальный приз конкурса — стеклянную статуэтку в виде микрофона — из рук прошлогоднего победителя Салвадора Собрала. В песне Toy она обращается к каждому, кто когда-либо сталкивался с травлей и несправедливым отношением к себе.

«Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!», — сказала она.

Финальное шоу «Евровидения» прошел в субботу, 12 мая. В нем участвовали конкурсанты из 26 стран, россиянки Юлии Самойловой среди них не было.

Второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте — участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.


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