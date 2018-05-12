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21:38, 12 мая 2018 442
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В Рязани открыли лагерь для детей-аутистов

В Рязани открыли лагерь для детей-аутистов

В Рязани на базе санатория «Колос» открыли лагерь «РАСсвет» для детей с расстройством аутичного спектра. Его организовал Центр развития детей и молодежи «Пламенный» совместно с региональными минобразования, минтруда и минтерполом, говорится в пресс-релизе.

Директор «Пламенного» Александр Ширяев рассказал, что Центр много лет занимается с детьми-аутистами.

«Ежегодно мы проводим праздники в День защиты детей и новогодний проект „Пламенские елки“. Нас часто приглашают волонтерами благотворительные фонды, чтобы провести игры с детьми, пока родители общаются и получают рекомендации от специалистов, — отметил он. — Такой опыт позволил нам выступить с новой инициативой — интеграционным лагерем для детей и родителей».

В лагере 20 детей будут учиться, заниматься творчеством и получать необходимую помощь. Также специалисты проконсультируют их родителей.

Смена «РАСсвета» продлится до 24 мая.

В 2018 году проект «РАСсвет» стал победителем конкурса проектов Фонда грантов президента на развитие гражданского общества. Вожатые «Пламенного» в течение года посещали специализированные центры, занимались с педагогами и психологами, а методисты разрабатывали пособия и готовили обучающие материалы для работы лагеря.

Фото Центра развития детей и молодежи «Пламенный»


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