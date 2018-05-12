У «Ленты» «ГАЗель» врезалась в дерево после столкновения с легковушкой

В субботу, 12 мая, у гипермаркета «Лента» на Касимовском шоссе «ГАЗель» столкнулась с легковой машиной. От удара она выехала на тротуар и врезалась в дерево. Фотографии опубликовали в группе «
Официальных данных о ДТП пока нет.
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В субботу, 12 мая, у гипермаркета «Лента» на Касимовском шоссе «ГАЗель» столкнулась с легковой машиной. От удара она выехала на тротуар и врезалась в дерево. Фотографии опубликовали в группе «
Официальных данных о ДТП пока нет.
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