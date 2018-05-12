Рязанская область будет сотрудничать с Адыгеей. Об этом сообщил
Соглашение о взаимодействии регионов в пятницу, 11 мая, подписали Николай Любимов и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Регионы будут сотрудничать в социально-экономической сфере. Стороны договорились взаимодействовать по вопросам развития промышленности, АПК, реализации проектов, направленных на повышение качества жизни людей, укрепления здравоохранения, образования, спорта, туризма, а также обмениваться опытом в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала.
В регионах планируют проводить совместные ярмарки, семинары, расширять «горизонтальные» деловые связи между предприятиями.
Напомним, Николай Любимов