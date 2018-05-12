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8:55, 12 мая 2018 80
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Рязанская область будет сотрудничать с Адыгеей

Рязанская область будет сотрудничать с Адыгеей

Рязанская область будет сотрудничать с Адыгеей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Соглашение о взаимодействии регионов в пятницу, 11 мая, подписали Николай Любимов и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Регионы будут сотрудничать в социально-экономической сфере. Стороны договорились взаимодействовать по вопросам развития промышленности, АПК, реализации проектов, направленных на повышение качества жизни людей, укрепления здравоохранения, образования, спорта, туризма, а также обмениваться опытом в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала.

В регионах планируют проводить совместные ярмарки, семинары, расширять «горизонтальные» деловые связи между предприятиями.

Напомним, Николай Любимов возложил цветы к памятнику в адыгейском ауле.


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